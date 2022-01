Zahkna tegi MK-etapil karjääri parima tulemuse, teatemeeskonna olümpiakoht muutus reaalsemaks

2022. aasta esimene MK-etapp pidi algselt algama neljapäeval, kuid meeste sprint lükati kehvade ilmaolude tõttu edasi reedeks. Lumetuisk tekitas aga ka siis sportlastele tuska ning keerulised olud lasketiirudes andsid võimaluse üllatusteks.

Üks õnnestujatest olid ka 27-aastane Zahkna, kes näitas suurepärast laskekindlust nii lamades- kui püstitiirus ning flirtis ühel hetkel ka esikümnekohaga. Lõpuks läbisid lasketiirud puhaste paberitega vaid viis meest, Zahkna sai lõpuks 17. koha. Kaotust võitnud venelasele Alexander Loginovole (0+1, 27.00,8) kogunes 1.02,7.

Siimer sai samuti karjääri parima 57. koha (1+1, +2.15,6), Ermits jäi 65. kohale (1+3, +2.41,5). Zahkna ületas pika puuga karjääri senise parima tulemuse, mis pärines kolme hooaja tagant ja oli 29. koht jälitussõidu etapil USA-s.

Loginovi järel mahtusid esikolmikusse veel prantslane Emilien Jacquelin (1+1, +6,5) ja norralane Sturla Holm Lägreid (1+0, +15,1).

Eestlased läksid Oberhofis starti oma praeguse parima koosseisuga. Eesti meestel käib võitlus olümpia teatesõidu koha nimel ning Zahkna hea tulemus annab sellele kõva lisatõuke.

Zahkna rääkis intervjuus ETV-le, et tal oli starti minnes selge plaan, kuidas lasketiirus käituda. «Tulemus suurepärane. Me tahame öelda selle jaoks klassikaline eestlase ilm, pakuti võimalusi. Ütlesin enne võistlust: kui lased hästi, siis pakutakse rohkem. Sellise tuulega on lasta raskem.

Kodus analüütikud vaatavad, et sõit midagi erilist polnud. Siis oligi tähtis tiirus tegutsemine, mul läks kõik plaanipäraselt. Treeneriga oli plaan, et kui tuleb vasakult tuul, siis teeme kolm parandust vasakule. Mõnus tuul oli, teadsin mida sellega teha. Teises laskmises tuli väike puhang, kõik läks nii nagu peab.

Sõidu ajal kripeldas küll, et pagan, kõik ei tule rajal välja, et ma finišis päris pikali ei kuku, mingi pidur on peal. Nüüd kindel, et punkti peal, poleks osanud oodata seda.