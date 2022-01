F1-tiim jäi ilma tipptegijast, keda seostatakse konkurendiga

Tema näol on tegemist hinnatud tegijaga, kes on tänase Aston Martini nime kandva võistkonna ajaloos mänginud keskset rolli. Pole juhus, et just tema ajal lõpetati kolm hooaega – 2016 ja 2017 Force Indiana, 2020 Racing Pointina – võistkondlikus arvestuses neljandana, mis tähistab võistkonna kõrgeimat kohta. Tema panus oli väga märkimisväärne ka selles, et 2014. aastast alates kasutab tiim väga head Mercedese jõuallikat.