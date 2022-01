Djokovic palus Austraalia võimudelt kahte asja, kuid jäi tühjade kätega

34-aastane Djokovic, kes on võitnud tervelt 20 suure slämmi turniiri, on praegu karantiinihotellis, kus viibib umbes 20 pagulast, kes ootavad võimalust asüüliks. Uudisteagentuuri Reutersi teatel pole olud kõige turvalisemad, sest detsembris puhkes «külastajate» tõttu tulekahju, kus mõned inimesed said kergemaid vigastusi. Lisaks on probleeme olnud tingimustega, kurdetakse hallitanud ja roiskunud toidu üle. Kohatud on ka prussakaid.