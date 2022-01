Dakari ralli võib võimaliku terrorirünnaku tõttu pooleli jääda

Õnneks ei saanud plahvatuses keegi surma, kuid näiteks Boutron sai raskeid vigastusi. Tema poeg sõnas väljaandele France 24, et sõitja pole enam koomas, küll on aga tema mõlemad jalad tõsiselt vigastatud.

Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian rääkis telekanalile BFM, et rünnak võis olla suunatud konkreetselt Saudi Araabias toimuva Dakari vastu. «Mõtlesime, et ehk oleks mõistlikum ralli pooleli jätta. See on jätkuvalt õhus,» lausus poliitik.