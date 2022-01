Jalgpalli klaasmehe väidetavalt 50 miljoni euro suurune palgasoov jahmatas Barcelonat

Barcelona on väidetavalt huvitatud küll Dembele lepingu pikendamises, sest temas nähakse endiselt talendikat jalgpallurit ja kehtiv kontraht saab juunis läbi, kuid mehe palgasoov on utoopiline.

Nimelt kirjutab Sky Sportsi ajakirjanik Florian Plettenberg, et Dembele soovib 43 miljoni eurost aastapalka. Lisaks sellele soovib ta, et lepingusse kirjutataks 7 miljoni euro eest boonuseid. Väidetavalt jättis see Barcelona praeguse peatreeneri Xavi sõnatuks.