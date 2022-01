F1-äss arvab, et saab liiga vähe tähelepanu

Ent Tsunoda pole otseselt see mees, kellega Gasly end võrdleb. Kuna Alpha Tauri puhul on tegu Red Bulli sõsarmeeskonnaga, siis võrdleb ta oma tulemusi eeskätt Red Bulli sõitjate Max Verstappeni ja Sergio Péreziga.

«Ma tõesti tahan tiitli eest võidelda, see motiveerib mind edasi liikuma. Ma ei valeta, kui ütlen, et 2021. aastal oli tulemusi saavutada uskumatult raske. Tihti võrdlen end just nende meestega, kes istuvad Red Bulli roolis. Kui tulemusi vaadata, siis oma tiimis parim,» ütles Gasly, kes alustas 2019. aastat Red Bullis, kuid pidi poole hooaja pealt oma koha loovutama Alex Albonile.