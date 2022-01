Esimesena poodiumilt välja jäänud Ilves: andsin endast kõik, ent sakslane oli täna tugevam

Ilvese võistluspäev algas laitmatult, kuna hüppemäel ei leidunud talle vastast. Eestlane võistlushüppele lisas enesekindlust ka proovivoor, kus Ilves samuti parimat tulemust näitas. Kokkuvõttes andis 105-meetrine õhulend suusarajale minnes kolme sekundilise edu konkurentide ees. Ilves ise tunnistas, et proovivoorus saavutatud edu lisas enesekindlust võistlustulle minnes.

«Ma teadsin, miks mul polnud siin hüpped varasemalt õnnestunud ning proovivoorus sain hea tulemuse alla. See andis enesekindlust võistlushüppeks, mis kandus isegi veelgi kaugemale. See on olnud viimasel ajal harv. Ma ei saa liiga tihti öelda, et jäin hüpetega täielikult rahule, ent täna on üks nendest,» lausus Ilves Postimehele antud intervjuus.