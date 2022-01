Biatlonikuningas Bö mõistab, et peab tippu naasmiseks vingumise lõpetama

«Aga isegi heades tingimustes peab andma endast kõik. Tundub, et ma olen unustanud, mis tunne see on. See oli kohutav algus ja pean kiiresti sooritusi parandama,» avaldas Bö ja jätkas: «Pean lõpetama jonnimise ja vabanduste tegemise. Tahan kiiresti tippu tagasi jõuda. Olen selle järele natuke hull. Pean lihtsalt oma agressiivsust tagasi saama.»