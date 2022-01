Kontaveit Austraalia turniiridest: mul on enesekindlust, et võin kaugele jõuda

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 7.) võitis Austraalia lahtiste eelturniiril Sydneys Hiina esireketit Shuai Zhangid (WTA 60.) 6:3, 6:3. Pärast matši tunnistas ta, et raskest hooajast taastumine on võtnud aega, kuid ta on uuteks väljakutseteks valmis. Ta lisas, et Austraalias toimuvateks turniirideks ei pane ta endale lisapingeid, kuid tal on enesekindlust, et võib WTA turniiril ja aasta esimesel suurel slämmil kaugele jõuda.