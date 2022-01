Nadal kommenteeris Djokovici saagat: see on täielik tsirkus

Kõik oli justkui hästi, kuid viimased sõnumid Austraalist räägivad, et saaga pole veel lõppenud. Djokovici vend ja isa väidavad, et tenniseäss on uuesti kinni peetud ning teda tahetakse riigist välja saata. Need väited pole siiski ametlikku kinnitust leidnud.

Nadal, kes on sarnaselt Djokovicile 20-kordne suure slämmi turniiri võitja, lausus, et Austraalia ja Djokovici vägikaikavedu on kujunenud tsirkuseks. «Kas ma nõustun mõnedes asjades Djokoviciga või mitte, siis praeguseks on õigussüsteem rääkinud ning tal on õigus osaleda Austraalia lahtistel. Ma arvan, et see on õiglane otsus. Soovin talle palju edu,» ütles Nadal.