KUULSUSTE HALL ⟩ Paul Keres – male kuldaja Igavene Teine

Ukse rahvusvahelisse maleeliiti lõi noor Keres lahti pauguga. Tänu esimestele paljulubavatele võistlustulemustele pääses ta nimelt osalema 1938. aastal Hollandis sealse raadioettevõtte AVRO korraldatud jõuproovil, mida on hinnatud üldse üheks läbi aegade tugevamaks maleturniiriks, mis kunagi peetud. Oma võimaluse kasutas meie mees ka suurepäraselt ära, võttes sellelt hirmkõva tasemega turniirilt heas stiilis esikoha ning jättes selja taha terve rea malelegende eesotsas valitseva maailmameistri Aleksandr Alehhiniga!

Tiitlipretendent

Nii sai Keresest maailmameistritiitli pretendent. Tõsi, nagu me tagantjärele teame, pretendendistaatusega tal kahjuks leppida tuligi, mistõttu jäi teda saatma ehk isegi pisut dramaatilise varjundiga «igavese teise» oreool. Kui esialgu takistasid tal tiitlimatši pidamast ummikusse jooksnud läbirääkimised Alehhiniga, siis hiljem veeretasid tõkkeid teele II maailmasõja keerukad ajad ja lõpuks Alehhini surm 1946. aastal. Maailmameistri tiitli jagamine läks rahvusvahelise maleföderatsiooni FIDE kätesse ning Keres, kes esindas olude sunnil siitmaalt edasi Nõukogude Liitu, oli nüüd ainult üks tiitlipretendent mitmest.

Rahvusvahelisel maleturniiril Tallinn-1975 on vastamisi läinud Paul Keres ja Boriss Spasski. FOTO: Gunnar Vaidla/Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

Meeldejääv teekond

Kuigi maailmameistriks Keres ei tulnud, paigutavad asjatundjad teda üsna üksmeelselt maailma maleajaloo suurimate nimede sekka. Sportlikult poolelt toetavad seda hinnangut arvukad kuldmedalid maleolümpiatelt, EM-võistlustelt ja NSV Liidu meistrivõistlustelt, samuti fakt, et karjääri jooksul võitis Keres partiisid tervelt üheksa erineva male maailmameistri vastu.

Kuid lisaks malelisele saavutusvõimele oli Keresel oluline roll rahvusliku vaimu alal hoidmisel. Otsisid inimesed ju ajal, mil Eesti kuulus NSV Liitu, vastukaaluna riiklikule survele ikka võimalusi rahvusliku eneseteadvuse turgutamiseks – ja härrasmeheliku Kerese edu malelaua taga, tema vaoshoitud ja korrektne käitumine ning sirgeselgne hoiak kandsid eneses just vastupidamise ja edasikestmise sõnumit. Ta kasvas kaasmaalaste südametesse ja on sinna jäänud tänaseni.