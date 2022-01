Ootamatu samm: Ronaldo võib käed lüüa endise koduklubi suurima rivaaliga

Hispaania spordiportaali Sport andmetel on Ronaldo andnud enda agendile Jorge Mendesele teada, et soovib peagi taaskord klubi vahetada. Põhjus peitud suhetes uue peatreener Ralf Rangnickuga.

Nimelt ei tunne Ronaldo, et tema positsioon oleks Unitedi koosseisus 100 protsenti kindel. Seetõttu soovibki ta endale kindlustada mänguaega mõnes teises suurklubis. Üheks valikuks on FC Barcelona, kes otsib endale uut ründajat.

Mendes on juba valmis ka mitme klubiga läbirääkimistesse asuma ning nende hulka kuulub ka Barcelona. Agendil on varasemast väga head suhted Barcelonaga ning tunneb hästi ka peatreener Xavit.

Ronaldo lahkumine Manchesterist oleks väga üllatav, kuna ta taasliitus Inglismaa hiiuga 2021. aasta suvel. Tal on kehtiv leping, mis lõppeb alles 2023. aasta suvel. 36-aastane jalgpallitäht on Unitedi särgis pidanud tänavu 21 kohtumist, milles löönud ka 14 väravat. Samuti oleks üllatav just Barcelonaga liitumine, kuna mängis ta ju üheksa hooaega nende igipõliste rivaalide Madridi Reali ridades.