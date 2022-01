Võrkpallikoondise uus loots on valmis Eesti nimel kodumaal reeglitele vastu astuma

«Fabio on minu radaril olnud juba mitu aastat. See pole juhuslik valik, vaid olen tema tegemisi jälginud. Minul oli ta valik number üks algusest peale ning ka juhatus valis ta peatreeneriks ilma ühegi vastuhääleta,» avas Pevkur protsessi tagamaid, kuid lisas, et otsusesse sai kaasatud ka mängijaid.