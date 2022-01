Austraalia tennisist toetas Djokovici: ta ju aitas meid, kui meie metsad põlesid

Kyrgios otsustas Djokovici toetada, kuna viimane on tema kodumaale ka palju head teinud. Tennisist meenutas 2019. ja 2020. aastal Austraaliat laastanud metsapõlenguid.

«Ma arvan, et ta on meid aidanud. Näiteks metsapõlengute ajal toetas ta austraallasi ja aitas meid. Unustame sellised asjad liiga kiiresti ära,» lausus Kyrgios. «Kui Djokovicil lubatakse Austraalia lahtistel osaleda, siis pole kahtlust, millise eesmärgiga ta mängima hakkab. Ta on sportlikku viha täis ja vähene treenitus ei mängi suurt rolli. Kõik toimunu lisab talle ainult jõudu juurde.»