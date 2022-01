Koroonast toibunud Jasikevicius: aastaid tagasi oleksime selle viirusega teed joonud ja tööle läinud

Leedulasest peatreener on mõned päevad tagasi haigusest toibunud ning tal oli võimalik pühapäeval juba meeskonda Hispaania kõrgliiga kohtumises Manresaga juhendada. Pärast lisaajal teenitud kaotust otsustas leedulane koroonaviiruse kohta sõna võtta.

«Ma ei ütle palju, sest inimesed moonutavad minu sõnu endale sobival viisil. Kui 10 aastat tagasi oleks Leedus keegi rääkinud sellest viirusest, siis joonuks me kaks tassi teed ja läinud järgmisel päeval juba tööle,» lausus Jasikevicius.

«Nüüd on sellel viirusel erinevad nimed. Ma ei tea, kes seda kõike vajab, ent ma ei nõustu siin paljude asjadega. Ma ei näe põhjust sellest nõnda palju rääkida, kuna see ei too kellelegi kasu,» lisas leedulane.