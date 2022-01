Kahekordne laskesuusatamise olümpiavõitja suri koroonaviirusesse

«Kahjuks võttis koroonaviirus temalt elu. Rääkisin temaga enne aastavahetust, ent ta köhis nõnda palju, et kahest sõnast enamat Anatoli ei suutnudki. Korraks näis, et ta saab sellest haigusest võitu, aga see süvenes ühtäkki. Soovitasin tal ikkagi haiglasse minna, aga ta soovis kodus puhata ja arvas, et kõik möödub iseenesest,» teatas teine kahekordne olümpiavõitja Dimitri Vasiljev.