Marko Asmer kohtumisest Michael Schumacheriga: pärast mõnda minutit on tunne nagu tunneks teda pool elu

Muidugi oli see suur uudis ka minu jaoks, kui tehti teatavaks, et Michael sel võistlusel osaleb. Eks enne seda esmakohtumist oli ärevus muidugi suur, kuid ausalt öeldes on Michael täpselt selline inimene, pärast kellega juba mõneminutilist kohtumist on tunne nagu tunneks teda pool elu.

Michael on soe ning siiras inimene. Võib-olla just mitte päris see persoon, kellena ta laiemale avalikkusele võidusõiduradadelt meelde on jäänud. Mul on siiani kodus alles jalgpall, mida trennipäeva õhtul mängisime.

Tony Kartiga oli ta tegelikult tihedamaltki seotud ning kardisõit oli tema lemmiktreeninguks terve see aeg, mil ta F1s sõitis. Ehkki miski ei asenda F1-autoga sõitmist, on kart sellele ehk ligilähedaseim.

Su põhiliseks tiimikaaslaseks oli aga mitmekordne kardispordi maailmameister Davide Forè. Sõitsid samal aja aga võidu nii tema kui ka näiteks Lewis Hamiltoni, Nico Rosbergi ja paljude teiste vastu. Kui sellist küsimust üldse küsida saab, siis kes neist olid sinu hinnangul parimad?

Davide oli muidugi professionaal selle igas tähenduses. Me ülejäänud olime ikkagi noored poisid, kel oli ambitsioon liikuda kartidelt edasi autodele. Davide oli aga oma elu jäägitult pühendanud kardisõidule. Kui peaksin nimetama parima professionaalse kardisõitja, siis oleks see loomulikult tema.

Kui aga nüüd rääkida meist ülejäänuist, siis minu hinnangul oli parimad Robert Kubica ja Lewis Hamilton. Sellel tasemel on kõik kutid kiired, seega silma paistmiseks peab olema eriline. Nemad olid aga kindlasti erilised.

Oled näinud kõrvalt palju maailma tippe, enamuse vastu oled ka võidu sõitnud. Oskad sa öelda, mis iseloomustab suuri tsempioneid? Mis on see ühine joon, mis teeb heast ja kiirest võidusõitjast väga hea ja väga kiire võidusõitja?

Töötahe on alati A ja O, see on selge. Aga väga heal võidusõitjal peab olema ka ka talent, see ekstra, milleta ei pääse. Ja kui me räägime nüüd kardispordi MM-st või F1-st, siis ilma selle ekstrata ei tee kahjuks palju. See ekstra lihtsalt peab olema. Hamilton ja Verstappen sõitsid tänavu ekstra peal, täiesti omas liigas, nii et nende tiimikaaslased paistsid nende kõrval päris haledad välja. Loomulikult nad ju ei ole seda!

On küll olnud kordi, kus Bottas teeb Hamiltonile tuule alla, aga küsimus on selles järjepidevuses, millega Hamilton on sammunud ühelt tiitlilt teisele. Nagu oleme kõik märganud, siis tal ei ole praktilisel neid off-päevasid. Sama lugu on Maxiga. Eriti avaldus nende see ekstra just tänavu, mil nägime ilmselt läbi aegade parimat F1-hooaega.