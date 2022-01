Meedia: Hamiltoni jätkamine F1s pole sugugi kindel

Spekulatsioonid Hamiltoni lõpetamise kohta hakkasid levima, kui Mercedese tiimipealik Toto Wolff teatas, et Hamiltoni jätkamine pole kindel. Austerlane küll loodab ja usub, et nende esisõitja jätkab.

Briti väljaande Sky ajakirjanik Craig Slater kirjutas eile, et Hamiltoni jätkamine pole kaugeltki kindel. Tema sõnul on 37-aastane britt endiselt ootamas FIA selgitusi möödunud hooaja viimase osavõistluse Abu Dhabi GP kohta, kus Hamilton viimasel ringil MM-tiitlist ilma jäi.

«Ma mõistan, et Mercedes soovib olukorras selgust saada. Mida kauem uurimine kestab, seda hullemaks Hamiltoni olukord läheb ja see jutt tuleb väga usaldusväärselt allikalt,» tõdes Slater.

The Timesis väidetakse, et Mercedes on täiesti kindel oma esisõitja jätkamises. Hamilton olevat praegu USAs, kus ta valmistub tulevaseks hooajaks.

Üks on aga selge, et F1 uus hooaeg algab alles 18. märtsil Bahreinis. Seega on Hamiltonil veel kaks kuud aega otsustada, mida ta sel aastal teha soovib. Kui ta peaks startima, siis on tal taas võimalik mööduda MM-tiitlite arvestuses legendaarsest Michael Schumacherist. Praegu on mõlemal mehel seitse MM-tiitlit.