Nimelt kirjutab Soome väljaanne Iltalehti, et lõpuks Vuokkatis viiendana lõpetanud Kilp võinuks algselt võistlusest üldse kõrvale jääda, sest umbes nädal enne võistlust võttis meeskonna tegevjuhi Jeri Koponeniga ühendust suusaliidu ametnik, kelle sõnul ei tohtinud eestlane startida.

«Marko on meeskonna liige ja tal on kehtiv litsents, nii et reeglite järgi oli kõik korras. Ma ei pidanud vajalikuks suusaliidust kellegagi rääkimiseks, sest lugesin reegleid mitu korda läbi,» seletas Koponen, miks otsus tekitas temas hämmingut.