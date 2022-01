Maailma vanimast suusavõistlusest võtab vaatamata koroonapiirangutele osa 50 000 inimest

Suurürituse korraldajad ei näe niivõrd suure hulga inimeste kaasamises midagi imelikku. «Meie hinnangul on suur vahe, kas üritus toimub sisetingimustes või vabas õhus. Väljas on viiruse levik oluliselt madalam,» ütles Vasaloppeti tegevjuht Johan Eriksson ja kinnitas, et Rootsis kehtestatud karmimad piiranguid neile ei laiene.