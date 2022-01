Johaugi ümber lahvatas spordigalal taas dopinguteema

Norra suusahüppajad Johann Andre Forfang ja Daniel Andre Tande ütlesid oma taskuhäälingus, et galaüritusel said liiga palju tähelepanu sportlased, kes ei tohiks tegelikult aasta sportlase tiitlile kvalifitseeruda.

Forfang oli oma väljaütlemistes veelgi otsekohesem. «Võin öelda, et Norras on palju häid naissportlasi, kuid eile läks peaauhind ühele väga targale sportlasele, kes on süüdimõistetud dopingu kasutamises,» ütles Forfang taskuhäälingus, vahendas VG.