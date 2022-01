Venelannast maailmameister teenis dopingureeglite rikkumise eest võistuskeelu

«Teeme ühe asja selgeks, et Aigul pole dopingut tarvitanud. Talle määrati võistluskeeld, ent seda sportlase hooletusest. Ta kuulatakse peagi üle ning seejärel tehakse järgmised otsused. Loodetavasti ei järgne talle pikk võistluskeeld,» lausus Venemaa rattakoondise pealik Irakli Abrahamjan, kes on enda sportlastele pidevalt meenutanud, et dopinguküttidega tuleb suhelda.