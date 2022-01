Venemaa jättis Bolšunovi soovi täitmata, Välbe selgitas olukorda

Bolšunov on pea igasse võistluspaika reisinud koos abikaasaga, kes teda staadionil toetab. Sarnast olukorda soovis venelane näha ka Pekingi olümpiamängudel, ent tema soov sai Venemaa koondise juurest eitava vastuse.

Venemaa murdmaasuusaliidu president Jelena Välbe otsustas olukorda kommenteerida, et kellelgi ei tekiks vale arusaama. «Olümpiamängude ajal pole sportlastel võimalik kellegagi kohtuda. Neil on lubatud ainult olümpiakülas olla ja sealt staadionile liikuda. Kõik on suletud ja keegi ei hakka reegleid rikkuma,» lausus Välbe.