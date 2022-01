Palju õnne! Heiki Nabi saab kolmandat korda isaks

Uudise tegi avalikuks Egle Eller-Nabi enda kodulehel. «Aasta 2022 saab olema väga erinev eelnevatest, sest mul on üks suur uudis – meie pere suureneb juba üsna peatselt! Ka see kolmas rasedus on olnud «põnev» väljakutse, mis on teine oluline põhjus, miks ma eelmise aasta teises pooles Fitbody tegemistes vähem aktiivne olin. Juba üsna peatselt olen 3 lapse ema!» teatab naine.