Šveitsi tippklubiga käed löönud Mets: mul on hea meel, et üleminek teoks sai

Türgis toimuvas treeninglaagris selgitas Mets meeskonna pressiteate vahendusel ka ülemineku tagamaid. Eestlane on ennast juba hästi sisse seadnud. «Otsisin karjääris uut väljakutset ning leidsin, et Zürich on õige koht, kuhu siirduda. Üleminek pakub mulle rahulolu ning olen otsuse üle väga rahul,» teatas Mets.

Eesti koondise keskkaitsja tõdes, et oluline oli lepingule allkirjad alla saada just enne Türgi treeninglaagrit. Nõnda saab Mets paremini meeskonda sisse sulanduda. «Saan mängijaid ja treenereid paremini tundma õppida,» kostis eestlane.

Šveitsi kõrgliigasse püüab Mets enda varasemad kogemused kaasa võtta ja need uue klubi eest tulemuseks realiseerida. «Iga liiga on mõistagi erinev ja see kehtib ka klubide kohta, mida olen esindanud. Eesmärgid on seatud erinevalt, ent kogemuse saan alati kaasa võtta. Loodetavasti aitab see siin meie eesmärkideni jõuda,» lausus Mets.