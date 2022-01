Selgusid Kontaveidi ja Kanepi vastased Austraalia lahtiste esimeses ringis

Turniiril kuuendat asetust omav Kontaveit läheb esimeses ringis vastamisi tšehhitari Katerina Siniakovaga (WTA 48.). Omavahel on nad vastamisi läinud viiel korral ja neist neljal korral on peale jäänud Kontaveit.

Kanepi läheb avaringis vastamisi sakslanna Angelique Kerberiga (WTA 17.). Kerberi puhul on tegu kolmekordse suure slämmi turniiride võitjaga, kes 2016. aastal triumfeeris ka Austraalia lahtistel. Omavahel on tennisistid läinud vastamisi neljal korral ja mõlemad on võtnud kaks võitu. Viimane kohtumine Kanepi ja Kerberi vahel leidis aset 2014. aastal.