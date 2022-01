Eetika pärast muretsev Cristiano Ronaldo ei avalda saladust

«Ma ei nõustu, et Unitedi mentaliteet on olla esikolmikust väljas,» rääkis möödunud suvel Manchesteri naasnud Ronaldo. «Millegi hea loomiseks on mõnikord vaja midagi vana lõhkuda. Loodan, et uuel aastal jõuab klubi tasemele, mida fännid nõuavad. Nad väärivad seda.»

36-aastase portugallase sõnul on Unitedil võimalik midagi muuta. «Ma tean, kuidas seda alustada, kuid ei ütle seda, sest minu hinnangul poleks see minust eetiline. Küll saan öelda, et kõik pallurid saavad paremini mängida.»

Ronaldo on küll vutimaailma superstaar, kuid sel hooajal on teda kritiseeritud vähese kaitsetöö eest, nagu tavaks saanud. Samas on tõsi on ka see, et ründaja on löönud mitu tähtsat väravat, mis päästnud Unitedi nii mõnestki raskest seisust. Kõikide sarjade peale on Ronaldol sel hooajal kirjas 21 mänguga 14 tabamust.