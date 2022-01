Uudisteagentuuri teatel on Volkswageni otsuse juures põhiküsimuseks, kas F1-sari võtab 2026. aastaks kasutusele sünteetilise kütuse või mitte. Autoralli MM-sari on osalt seda teed juba läinud, sest alates tänavusest kasutatakse kõrgeimas ehk Rally1-klassis sünteetilise- ja biokütuse segu.

Varem on kirjutatud, et võidusõidumaailma kuningliku sarjaga liituvad Audi ja Porsche, kes teevad koostööd vastavalt McLareni ja Red Bulliga, et võidelda Ferrari ja Mercedese vastu.

Ent kirjutatud on sedagi, et Audi ostis 2021. aasta lõpus kogu McLareni ehk mitte ainult nende F1-tiimi. Nii Audi kui ka McLaren teatasid aga, et see kuulujutt ei vasta tõele.