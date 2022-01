Hirmus: ekipaaž kihutas Dakari rallil 170 km/h, kuigi neil polnud pidureid!

Žiltsov viskas kodumaa meediga vesteldes nalja, et ei julge oma võistlusriietust seljast võtta ja pessu panna, sest nii näeksid tiimiliikmed, mis on kombinesooni sees.

«Fakt on see,» alustas Žiltsov, kelle sõnul kihutati vahepeal 170 km/h, «et kümnendal kilomeetril, kui liivadüünide osa oli just alanud, avastasime, et meil pole pidureid. Ma pole pikka aega olnud nii hirmul! Pidurivoolik purunes, aga kuidagi pääsesime düünidest. Deniss üritas hoogu maha võtta käikude vahetamisega.»