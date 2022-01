Mercedesel olla plaan B ja C, kui Hamilton karjääri ei jätka

Kuigi F1-hooaeg lõppes kuu aega tagasi, pole endiselt ametlikku kinnitust, et Hamilton karjääri jätkab. Kuulujutud, kas inglane lõpetab või mitte, vohavad seetõttu edasi. Siiani viisis, kuidas ta Max Verstappenile tiitli kaotas, ülipettunud legend on avalikkuse eest kadunud, mis aitab spekulatsioone elus hoida.

Üheks võimalikuks Hamiltoni asendajaks on märgitud prantslane Esteban Ocon, kes oli 2019. aastal Mercedese varusõitja. Ta oleks loogiline valik, sest viimati Alpine'i esindanud sõitja mänedžer on Mercedese tiimipealik Toto Wolff ning Ocon kuulus Saksamaa autotootja võistkonna noorteakadeemiasse.

Teiseks võimalikuks Hamiltoni asendajaks peetakse AlphaTauri Pierre Gaslyd, kes olla ka Wolffi eelistus. Temagi on prantslane ja tegi eelmisel aastal väga hea hooaja. Gasly «probleem» on aga tema seotus Red Bulli ehk Mercedese viharivaaliga – ei usuta, et Red Bull oleks nõus üht oma talenti, olgugi et ta sõidab sõsartiimis, loovutama, eriti kui tal on veel kehtiv leping.