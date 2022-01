Tänak: hübriidi eripärad peavad saama sõidustiili osaks, aga rallisõit ei tohi unarusse jääda

Tänak võrdleb autosid Dakaril sõitvate bagidega. «Ümber on komposiit ja jämedalt kapott, esiklaas, katus ja tagaluuk peavad olema originaalauto küljest. Suures pildis ei ole ka aerot palju vähem kui eelmises autos. See näeb küll siledam välja, aga kuna auto põhi on kinni ehitatud, siis tekib F1 efekt, kus põrand töötab palju kaasa.»

WRC autoga võrreldes on Rally1 sõidukid pisut kohmakamad, mistõttu on aeglaste ja keeruliste teede peal kiiruse vahe suurem. Autol on Tänaku sõnul käike ja amordikäike vähem ja see on raskem. «Eelmine auto oli samamoodi võimas, aga seda oli raske hallata. Küll me uue ka paika saame – tuleb leida aken, kus ta toimib. Ralliautosid on varem ehitatud teisel eesmärgil, aga uued piirangud muudavad oluliselt üldist süsteemi,» ütles Tänak interjuus.

Küsimusele, mis hetkedel elektrit kasutada on tema sõnul FIA-l keeruline seletus. Iga meeskonna enda otsustada on strateegia, aga energia regenereerimine toimub Tänaku sõnul ainult teatud jõuga pidurdamisel ja energiat saab ära kasutada ainult järgmisel kiirendusel. «See peab tulema instinktist ja tunnetusega, sest me peame sõitmisega ka tegelema ja muu asi ei tohi unarusse jääda. Eks oleme targemad kui paar rallit on ära sõidetud. Elektri kasutamise hetk oleneb strateegiast ja katse iseloomust. Kõige rohkem tööd saab olema inseneridel,» ütles Tänak. Ta on siiski arvamusel, et õige rallisõit tahab sisepõlemismootorit, sest enamik emotsioonist tuleb häälest, mitte auto vaatamisest.

Samuti kinnitab Tänak, et vastupidiselt eesmärgile on hübriidtehnoloogia teinud tiimide jaoks asja kulukamaks. Lisaks ei mõista ta täielikult ka käigukangi tagasitoomise otsust. «Eks see on jälle kokkuhoiu strateegia. Teiselt pool vaadates teeb kangiga sõitmine võistluse väljakutsuvamaks. Üks asi on käigukastide vastupidavus, mis on inseneride jaoks keeruline, teine on rasketes oludes sõitmine. Kui on vaja käiku vahetada, aga kätt roolilt ära võtta ei tahaks.»