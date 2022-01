Endine vormeliboss kaitses Mercedese vihavaenlast

91-aastane Ecclestone on jällegi veendumusel, et Masi tegi lihtsalt oma tööd ja peaks postil jätkama. «Ma ei näe ühtegi põhjust, miks ta peaks lahkuma. Ta tegi seda, mida arvas tolles hetkes parim olevat. Võite rääkida mida tahes, et oleksite teinud nii või naa. Ent see olnuks kohutav, kui hooaja viimane etapp lõppenuks turvaauto taga. Teda kritiseerituks siis samamoodi. Ta on hea mees, FIA peaks teda toetama,» ütles Ecclestone.