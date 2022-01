Tondiraba jäähall tõestab, et on suurvõistluse pidamiseks sobiv koht. Juba poolteise võistluspäevaga oli püstitatud kaks maailmarekordit ja see ei pruugi kaugeltki kõik olla. Lisaks on juba kolm Eesti uisutajat pääsenud vabakava esitama, eile suutsid seda naiste üksiksõidus Eva-Lotta Kiibus ja Niina Petrõkina.