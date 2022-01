Vips kinnitas tänavuse hooaja plaanid

«Ma olen väga elevil, et liitun veel üheks aastaks Hitechiga. Ehitasime 2021. aastal tugeva suhte, mis aitas mul auto selgeks saada ja tea tiimiga koostööd, et me suudaks kogu hooaja jooksul endast parima anda. Ootan järgmiste võitude eest võitlemist. Suured tänud Red Bullile nende toe eest,» sõnas Vips Hitechi pressiesindusele.