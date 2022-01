Djokovici advokaat kinnitas: tennisetähte pole kinni peetud

Austraalias toimuval kohtuistungil kinnitas Djokovici advokaat Nicholas Wood, et sporditähte pole hetkel vahi alla võetud, kuigi tavapäraselt on see viisa tühistamise järel esimene samm.

Homme kohaliku aja järgi kell 8 on Djokovicil Austraalia immigratsiooniametnikega intervjuu ja valitsuse ametnikud on pakkunud välja, et just sellel kokkusaamisel võetaks serblane vahi alla. Seejärel eskorditaks ta politsei poolt advokaadibüroosse ning keskpäeval viidaks kinnipidamisasutusse. Tõenäoliselt oleks tegu sama kohaga, kus teda algselt pärast riiki sisenemist hoiti.