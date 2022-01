Suurepärase sõidu teinud Eesti teatenaiskond finišeerus esikümnes

Viimases vahetuses tegutses Talihärm kindlalt ning ta suutis ilusa tegutsemisega just püstitiirus Eestile kaheksanda koha kindlustada. See oli esimene kord pärast 1993. aastat, kui Eesti nelik nõnda kõrgel MK-sarjas finišeerus. Tasub märkida, et toona oli rajal üheksa naiskonda, täna aga 24.