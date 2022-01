Järjekordne südameprobleem! Müncheni Bayerni täht peab pausi võtma

Bayern on viimastel nädalatel olnud väga suurtes raskustes just mehitatuse osas. Erinevate tervisemuredega on väljas olnud Manuel Neuer, Leroy Sane, Tanguy Ninzou, Omar Richards ja Dayot Upamecano, ent järgmises voorus õnnestub peatreeneril Julian Nagelsmannil juba kõiki mainituid vajadusel kasutada.