Pikalt koroonavangis istunud Eesti korvpallur käis Itaalias üle pika aja platsi

Nädal hiljem jäädi 76:87 alla Ferrarale, kuid Lips oli taas nähtavas rollis. Ta piirdus küll nelja silmaga, ent noppis üheksa lauapalli. Pärast seda jäi too 5. detsembril toimunud kohtumine aga pikaks ajaks Chieti ja Lipsu viimaseks.

Nüüd on meeskond aga viimaks koroonapriiks kuulutatud ning eile õhtul said Chieti mehed San Severo Allianz Pazienza vastu ka väljakule joosta. Tõsi, ülemäära meeldivaks kogemuseks see ei kujunenud, sest kohtumine kaotati 67:88. Pingilt sekkunud Lips teenis mänguaega 14 minuti jagu, visates selle ajaga kaheksa punkti (kahesed 1/2, kolmesed 1/2) ja noppides kolm lauapalli.