FIA president avaldas, mida tuleks WRC-sarja uute tootjate toomiseks teha

Tegelikult on olukord olnud sarnane juba tükimat aega. Viimati võistles MM-sarjas üle nelja autotootja 2005. aastal. Olukorda loodeti muuta Rally1-autodega, mis võtavad kasutusele hübriidajamiga mootorid. Ometi jätkasid M-Sport, Hyundai ja Toyota, kes on viimased kaks aastat olnud ainsad tootjad. Viimasena lahkus 2019. aasta lõpus Citroen.

FIA uus president Mohammed Ben Sulayem loodab seda tendentsi muuta, kuid tunnistab, et tegu pole kerge ülesandega. «Peame minema tagasi valge paberi peale ja mitte vaatama ainult juppe, vaid kõike helikopteri pildis. Peame tootjaid kaasama. Mõnelt tootjalt olen küsinud «mida te arvate osalustasust?» Nad ütlevad «me maksame raha». ma küsisin, kas nad saavad selle eest väärtust? Nad vastasid ei,» tõi Ben Sulayem välja Dirtfishile antud intervjuus..

«Peaksime neid rohkem kuulama. Ma ei süüdista FIAt. Ma ütlen, et see on ühisprojekt FIA, promooteri ja tootjate vahel. Lisaks peame kaasama korraldajaid, kellest osad esindavad valitsusi,» jätkas FIA president.