Kokkuhoidev biatlonipere: karantiinis viibiv äss saab tänu konkurendile jalad vormis hoida ja meelt lahutada

Kui juba varem oli teada, et Lesser andis Latõpovile oma velotrenažööri, siis Venemaa biatloniliidu kodulehel avaldatud loos lisas sportlane, et sakslane loobus konkurendi heaks ka oma Nintendo Switchi mängukonsoolist. Kõik selleks, et Latõpov saaks mõtted mujale viia ja end vaimselt turgutada.