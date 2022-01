Djokovic kaotas kohtus ning peab Austraaliast lahkuma

Föderaalkohtu juht James Allsop lisas, et otsuse konkreetsed tagamaad tuuakse kirjalikus vormis järgnevatel päevadel avalikkuse ette võimalikult kiiresti. Allsopi sõnul ei kaalunud kohus, kas immigratsiooniministri Alex Hawke'i isiklik otsus Djokovici viisa reedel uuesti tühistada oli õige või vale. Nad kaalusid, kas Hawke'i otsus oli seaduspärane.

Otsusega on Djokovici viisa lõplikult tühistatud ning ta peab riigist lahkuma. Ta ei tohi kolme aasta jooksul riiki naasta, ehkki selle kohta võimalik saada erand. Vaadates aga Austraalia viimaste aastate ranget piiripoliitikat ja Djokovici ümber käinud mäsu, on raske näha, et serblane peaks erandi saama.