Tuntud väljaanne: paljud tipptennisistid on pahased ega tahtnud vaktsiini

Hiljuti teatas ATP, et Austraalia lahtiste eel on maailma esisajast vaktsineeritud suisa 97 sportlast. Üks nendest, kes pole kaitsepoogitud, on maailma esireket Novak Djokovic, kes kaotas täna Austraalia kohtus ja peab riigist lahkuma.

«On mängijaid nagu Andy Murray, kes räägivad tervishoiutöötajate ohverdustest ja laiema pildi vaatamisest, kuid arvan, et ta on vähemuses. Paljud mängijad on pahased ning mõtlevad, et nad ei tahtnud vaktsiini,» lisas Wertheim.