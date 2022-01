NBA staarid ei suuda sotsiaalmeediast eemal olla isegi keset mängu

Kerr osales Jon Stewarti taskuhäälingut «The Problem With Jon Stewart Podcast», kus räägiti NBA pallurite sotsiaalmeedia harjumustest. NBA üheks paremaks treeneriks peetav Kett tunnistas, et mängijad on isegi keset mängu sotsiaalmeediaga tegelemas.

Stewart oli vastusest šokeeritud, ent Kerr tõesti tunnistas, et nõnda elu käibki. «Mõistagi, kui ma sisse astun, siis panevad kõik oma telefonid ikkagi ära. Olen rääkinud ka NBA teiste treeneritega ja see on nõnda kõikjal. Muideks, kui soovid olla tänasel päeval NBAs treener ja öelda, et telefonid pole riietusruumis lubatud, siis saad kohe kinga,» jätkas Kerr.