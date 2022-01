BLOGI ⟩ Meelekindlust näidanud Anett Kontaveit alustas hooaja esimest suurt slämmi kindla võiduga

Enne hooaja algust oli Kontaveidi suurim mure, kas ta suudab jätkata samal tasemel, millega aasta lõpetas. «Mul on hea meel näha, et olen jätkuvalt sel tasemel. Matš oli raske, see oli lahing, aga tundsin end väga hästi. Rasked ja tasavägised lahingud ongi need, mis teevad tennisest niivõrd põneva spordiala. Nautisin väljakul olemist ja jätsin sinna kõik,» sõnas ta pärast nappi kaotust Krejcikovale.

Austraalia lahtistele läheb Kontaveit vastu kuuenda asetusega. Kas see tekitab ka pingeid? «Ma ei tunne küll, et oleks kuidagi midagi teistmoodi. Olin ka siin turniiril kõrge asetusega (4. – toim) ega tundud, et see oleks erilist pinget tekitanud. Pinge on täpselt nii suur, kui suureks selle ise mõtled. Mul on hea meel, et olen mänge nautinud nagu ka eelmisel aastal.»