Kontaveidi hea sõbranna Ons Jabeur peab Austraalia lahtised vahele jätma

«Pean kahjus Austraalia lahtiste esimese ringi mängust loobuma. Vigastasin eelmisel nädalal Sydneys selga. Andsin endast kõik, et valmis olla ja arvasin, et suudan piisavalt kiiresti terveneda,» kirjutas Jabeur ühismeedia avalduses.

Kuivõrd Jabeur sai võidu kohtumises Kontaveidi vastu, siis uuriti eestlannalt pärast kohtumist ka juhtunu kohta. «See pole kunagi see viis, kuidas soovid kohtumist võita. Ma loodan, et see [vigastus] pole midagi tõsist ja Ons on uuel nädal taas väljakul,» sõnas eestlanna ning soovis Jabeurile kiiret taastumist ka ühismeedias. Tuneeslanna vastas sellele südametega ning soovis omakorda Kontaveidile edu.