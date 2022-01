USA-s laineid lööv Kriisa ülikool tõusis pingerivis esikolmikusse

Ülikoolikorvpalli kõige mainekamateks pingerivideks on uudisteagentuuri AP koostatud treenerite küsitlus ning väljaande ESPNi edetabelid. Mõlemas pingerivis on Arizona paigutatud kolmandale kohale.

Kriisa ülikoolist on veel kõrgemal ainult Gonzaga ja Auburni ülikoolid ning neist esimest peetakse tänavu koguni NCAA meistritiitli suurimaks soosikuks.

Arizona on tänavu olnud suurepärases hoos. Seni on nende saldoks 14 võitu ja üks kaotus ning seejuures pole enda konverentsis veel kaotusekibedust tuntud. Ekspertide ootusi on selgelt ületatud, sest enne hooaega peeti neid enda konverentsi tugevuselt neljandaks-viiendaks tiimiks.