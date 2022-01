Järjekordne transujuja tekitas palju pahameelt

Kui Thomase näol oli tegu mehega, kellest sai naine, siis Henigul on käsil vastupidine protsess. Nimelt soovib tema saada meheks.

20-aastane Henig saab võistleda naiste võistkonnas, sest otsustas hormooniravi lükata edasi. Ometi on ta juba mõningaid samme meheks saamisel teinud. Näiteks on ta lasknud eemaldada oma rinnad ja tõmbas oma ujumisriietuse pärast võidukat võistlust alla, näidates operatsioonist järele jäänud arme.

«Ma ei olnud selleks valmis. See kõik on segane. Ma ei suuda seda uskuda. NCAA peab midagi selle vastu tegema. Nad peavad teaduse võtma osaks otsustest ja diskussioonist,» rääkis üks vanem Daily Mailile. Teine ütles: «Mees purustas just naiste tiimi.»