Meedia: Eriksen leidis pärast šokeerivat vahejuhtumit EMil Inglismaa kõrgliigast endale uue koduklubi

Briti väljaande Guardiani teatel on Brentford teinud Eriksenile juba ka pakkumise, mille taanlane suure tõenäosusega vastu võtab. Nõnda saab järgmised kuus kuud Erikseni näha Inglismaa kõrgliigas mängimas.

Brentford võib esialgu tunduda väga üllatav valik, ent teda ootab seal väga palju taanlasi. Kokku mängib Brentfordis kaheksa Erikseni rahvuskaaslast. Samuti on meeskonna peatreener taanlane Thomas Frank.

Eriksen soovib võimalikult kiiresti jalgpalli juurde naasta, sest tema eesmärk on osaleda Taaniga järgmisel talvel toimuval MMil Kataris. «See on minu eesmärk ja unistus. Näis, kas Taani koondis otsustab mind kaasa võtta. Olen kindel, et suudab tipptasemel endiselt mängida, kuna ma ei tunne end kuidagi varasemaga võrreldes teisiti. Füüsiliselt olen väga heas vormis,» lausus Eriksen.