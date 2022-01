Eesti koondislane lõi käed Rumeenia tippklubiga

«Ma olen õnnelik, et saan siin olla. Kõik on minu vastu olnud väga kenad ja esmamulje on väga hea. Teadsin Rapidit enne nende pakkumisest kuulmist, aga pärast huvi kuulmist vaatasin kahte-kolme mängu. Tean fännide kohta ja näitasin neist isegi pilti oma perele ja kihlatule, nad on «hullud». Ma ei jõua oodata uuel staadionil mängimist, kui tribüünid täis on,» rääkis Käit klubi kodulehele.