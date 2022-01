Meedia: äsja maaiilma parimaks jalgpalluriks valitud Lewandowski soovib Bayernist lahkuda

Bayern soovis Lewandowskit järjekordse lepinguga enda juures hoida, ent poolakas loobus uuest tehingust. Nõnda on Saksamaa väljaande Bild teatel Bayern arvestanud, et nende tähtründaja soovib klubist lahkuda.

Liiga odavalt nad siiski Lewandowskit müüa ei plaani. 33-aastase ründetähega on neil kehtiv leping, mis kestab 2023. aasta suveni. Hetkel hinnatakse maailma parima mängumehe väärtuseks 50 miljonit eurot, ent praegu pole teada, kas mõni meeskond on valmis säärast summat lauale panema.

Kui Lewandowski peakski sel aastal meeskonnast lahkuma, siis on Bayernil valmis juba ka varuplaan. Nimelt võetakse taaskord sihiks enda rivaal Dortmundi Borussia, kus soovitakse hankida Norra superstaar Erling Haaland.

Lewandowski on Bayernis mänginud alates 2014. aastast. Koos on võidetud seitse Saksamaa meistritiitlit, kolm kohalikku karikat ning korra Meistrite liiga. Tänavu on mees olnud aga jälle suurepärases hoos, kui 27 kohtumisega löönud lausa 34 väravat.